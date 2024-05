Faute de serveurs, il embauche un robot !

Vous ne rêvez pas. Ce robot aux oreilles de chat, surnommé "Bella", est bien le nouveau serveur de ce restaurant de Cieurac (Lot). C'est une solution d'urgence pour ce restaurateur. Comme deux tiers des établissements en France, Geoffrey Ruamps a du mal à trouver des serveurs. Faute de bras et en attendant de pouvoir recruter, il a donc investi près de 20.000 euros dans l'achat de cette machine, capable de porter 40 kilos de plats. Mais pas question de remplacer l'humain par un robot. Même chose pour les clients. Certes, pas besoin de pourboire, mais le sourire manque : "Je préférerais que ce soit des gens ! Je trouve que c'est rigolo, mais voilà". Bella n'en est pas à ses débuts. Depuis quelques mois, d'autres établissements testent aussi cette solution, comme à Rennes. Mignons et efficaces, on retrouve même les robots dans certaines écoles hôtelières, histoire de préparer les futurs salariés à travailler avec leurs nouveaux collègues. TF1 | Reportage A. Basar, T. Chatel