Faute de visiteurs, la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille compte sur les dons

Juchée sur un piton rocheux, sur les hauteurs de la ville comme sur un piédestal, la Bonne Mère veille sur Marseille et la Méditerranée depuis près de deux siècles. "C'est une affaire de tous les Marseillais, quelles que soient leur confession et leur origine. C'est l'un des emblèmes de la ville de Marseille", a confié un habitué. Mais depuis le début de la pandémie, elle connaît une certaine désaffection. Elle a perdu un million de visiteurs en 2020. Il y a donc moins de dons et moins d'achats de cierges. Le sanctuaire perd 1 700 euros par jour, malgré l'assiduité de certains fidèles. Pour sauvegarder le sanctuaire, un appel aux dons a été lancé, car la situation est critique. La conservation de Notre-Dame de la Garde est menacée. Les travaux de maintenance et de restauration, comme au sommet de l'édifice par exemple, sont en attente faute de budget. Pour retrouver son équilibre, la Bonne Mère attend à présent de renouer avec ses nombreux visiteurs. Elle, qui depuis longtemps, est le monument le plus fréquenté de Marseille.