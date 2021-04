Faute de visiteurs, le Mont Sainte-Odile rencontre des difficultés financières

Pour les Alsaciens, c'est un lieu emblématique incontournable. A près de 800 mètres d'altitude, Saint-Odile domine la plaine d'Alsace. Et s'il fallait un jour revendre un tel patrimoine, la réponse est sans équivoque. "C'est trop dommage" ; "Il faut regarder l'intégrité du Mont Saint-Odile avec son hôtel et tout quoi ! De toute façon, il n'y a pas un hôtel qui marche", lancent des habitants. Et justement, c'est le nœud du problème : un hôtel d'une centaine de chambres, deux restaurants fermés depuis six mois et des rentrées d'argent au point mort, faute de visiteurs. Ce lieu classé "sanctuaire" accueille des religieux, des pèlerins, mais aussi de simples promeneurs. Aujourd'hui, le confinement pèse lourdement sur les finances du Mont Saint-Odile. Une situation financière délicate, mais pas au point d'envisager de céder le "sanctuaire". Une réflexion est bien en cours pour l'avenir de Saint-Odile en partenariat avec les institutions locales, mais l'église dément tout projet de cession de ce lieu de pèlerinage emblématique.