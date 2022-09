Faux conseillers bancaires : comment les repérer

Jamais Flora Midy ne pensait tomber dans le piège, mais les escrocs ont tout anticipé. En pleine journée de travail, un homme la contacte par téléphone et se présente comme un agent du service des fraudes de sa banque. Il l’alerte : quelqu’un tente de lui soutirer une grosse somme d’argent (745 euros). Le faux conseiller rassure tout de suite la jeune femme : "On l’a repéré. On va bloquer. La procédure est en cours. Et puis surtout, on va vous rembourser ces 745 euros". L’escroc lui demande alors de se rendre sur son application bancaire et de valider une opération permettant un remboursement immédiat. Alertée, elle l’informe : "Vous avez perdu ma confiance". Tout est prévu. L’arnaqueur parvient à infiltrer la messagerie bancaire de Flora. Il a aussi accès à toutes ses informations personnelles. "Et on appuie sur valider et ça raccroche"... Il est trop tard. L’argent a disparu. Flora se tourne alors vers sa banque. Elle apprend qu’elle ne sera pas remboursée, car c’est elle qui a validé le paiement. Il faut donc faire preuve de vigilance et toujours contacter son agence bancaire lorsqu’il y a un doute. L’année dernière, pour les victimes, le préjudice représentait 100 millions d’euros. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre