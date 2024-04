Faux contrôle fiscal : comment éviter les pièges ? Le 13H à vos côtés

L'arnaque au faux contrôle fiscal circule en ce moment sur Internet. Il faut être méfiant, car la supercherie est bien conçue. Vous allez recevoir un email avec un document doté d'un en-tête de la Direction Générale des Finances Publiques. Dans celui-ci, il existe plusieurs accusations de fraudes fiscales à votre encontre. Vous risquez 500 000 euros et cinq ans d'emprisonnement. Vous avez 72 heures pour régler 4 819 euros, une somme crédible. Et on vous donne un email à contacter pour le paiement. Certains se font piéger. Cybermalveillance.gouv.fr vient d'émettre une alerte. Les préjudices peuvent être assez conséquents. Les sommes demandées sont crédibles et pas fantasques du tout. Les escrocs sont malins, puisqu'on entre dans la période de déclaration de revenus, qui rend crédible ce genre d'email. Quand on est sollicité comme ça par un mail ou un coup de téléphone, on part du principe qu'il faut douter que cette sollicitation peut être une menace, donc on vérifie l'adresse email. Il faut regarder celles qui sont contenues dans le fameux mail de la DGFIP. L'administration fiscale n'utilise que des adresses avec @dgfip.finances.gouv.fr. T. Coiffier