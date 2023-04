Faux pompier, faux policier... mais vrai voleur !

Cette porte, elle l'a ouverte à son voleur sans aucune méfiance. Il s'était habillé en plombier. Cette grand-mère est encore sous le choc, elle ne veut pas montrer son visage : "Je me suis trouvée face à un monsieur, nous avons des problèmes avec la canalisation d'eau". La dame de 90 ans ne se doute de rien. Elle le conduit dans sa salle de bain. Il lui a demandé d'ouvrir le robinet pour l'occuper. Au même moment, un complice est entré dans la maison. Après avoir entendu un bruit, elle tombe sur le deuxième voleur. Il porte lui aussi un costume, c'est un faux policier. "Il avait sa carte, il me l'a présenté. Il était habillé en bleu marine avec une petite casquette", rapporte-t-elle. Cette fois, elle comprend que c'est un piège. Alertés, des voisins viennent l'aider. Les voleurs prennent la fuite, mais ils ont eu le temps de lui dérober quelques bijoux. Les vols par ruse, un sujet pris très au sérieux par les gendarmes. Une opération de prévention est organisée sur un marché près de Perpignan. Faux plombiers, faux policiers ou faux pompiers, la méthode est toujours la même, la cible aussi : les personnes âgées. En cas de doute, n'hésitez surtout pas à appeler le 17. TF1 | Reportage M. Rio, C. Chevreton, Q. Danjou