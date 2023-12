Faux radars chez soi : est-ce légal ?

Au bord de cette départementale, il fait illusion. Joël, un riverain, l'a même pris pour un vrai. C'est en s'approchant qu'il a découvert la supercherie. Tout est faux dans ce radar, installé sur le terrain d'un particulier, excédé par la vitesse des automobilistes : "Depuis que le radar est là, on a vu une nette amélioration". Des automobilistes le confirment, ils se sont fait leurrer : "Je l'ai vu, mais c'est là maintenant quand vous me le dites, que là, je percute que c'est un radar factice, sinon je ne le savais pas". Bien qu'efficace, sur cette route limitée à 50, le procédé dérange : "Je suis partagée. Si chacun fait sa loi, ça ne va pas non plus. Il faut quand même que ça vienne un petit peu d'en haut". Mais si le faux radar est installée sur une propriété privée, si aucun flash n'est susceptible de provoquer un accident, le propriétaire devrait échapper à toute poursuite. Il n'y a aucune réglementation en la matière. Mais une experte encourage les particuliers à s'adresser d'abord aux autorités compétentes, pour obtenir des aménagements routiers qui, eux aussi, ont fait la preuve de leur efficacité. TF1 | Reportage C. Auberger, M. Monnier, S. Guerche