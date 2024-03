"Faux sucres", les faux amis de votre santé

Depuis deux ans, Olivia a radicalement changé son régime alimentaire pour perdre du poids. Le sucre, elle a eu du mal à s'en passer. Bien sûr, il y a de l'alternative au goût sucré sans prendre des calories, mais ce n'est pas bon pour elle non plus. Stévia, sirop d'agave... ces édulcorants ont un pouvoir sucrant bien plus supérieur au sucre raffiné. La promesse d'un produit meilleur pour la santé. Mais est-ce vraiment le cas ? Pour y répondre, on a fait un test de saveur aux passants en les faisant goûter à deux biscuits, l'un au sucre et l'autre, non. Ils sont censés deviner lequel était au sucre. Tous ont eu faux en pointant le plus sucré. Le sucre, nous en consommons beaucoup trop : en moyenne, dix morceaux par jour par Français. C’est plus que la limite fixée par l’Organisation mondiale de la Santé. Les produits non sucrés permettent de réduire le risque d’obésité. Mais ils coûtent environ deux fois plus cher que ceux au sucre. Certains édulcorants sont hors de prix. Et malgré les promesses, leurs bienfaits pour la santé ne sont pas prouvés, selon l’association UFC-Que Choisir. TF1 | Reportage I. Blonz, J. Chubilleau, G. Martin