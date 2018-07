Les fêtes de Bayonne deviennent payantes

C'est une parenthèse dans l'année que chacun attend avec impatience. Les fêtes de Bayonne sont l'occasion de passer du bon temps et d'oublier les soucis du quotidien. Durant les festivités, les festayres sont tous vêtus de la tenue officielle : du blanc et du rouge, avec la cinta nouée sur la hanche. L’effervescence se fait déjà ressentir autour du traditionnel championnat du monde d'omelettes aux piments. Pour cette édition, la municipalité a décidé de rendre le week-end payant afin de couvrir les dépenses en matière de sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.