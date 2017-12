Les fêtes de Noël à travers le monde

Noël est célébré dans beaucoup d'endroits dans le monde. À Bethléem, la fête de la Nativité a été marquée par les tensions autour du statut de Jérusalem. En Espagne, le roi a appelé la Catalogne à l'apaisement suite à la victoire des indépendantistes lors des élections anticipées du 21 décembre. En France, les lieux de culte sont particulièrement protégés. Et au Royaume-uni, la famille royale a passé les fêtes à Sandringham. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.