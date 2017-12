Les fêtes de la Saint-Nicolas, l'autre temps fort de l'hiver à Nancy

Dans le Nord, la célébration de la Saint-Nicolas est une tradition incontournable. Pour les petits garçons, ce patron des enfants sages et des lorrains est tout aussi important que le Père Noël. Cette année, le défilé a eu lieu le samedi 3 décembre à Nancy. Entre les chars, troupes d'artistes, personnages gonflés et effets spéciaux ont animé la parade sous les yeux émerveillés des petits et des grands. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.