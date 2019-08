Corse : Felì fête ses 30 ans de carrière

Felì est un chanteur corse. Passionné par la nature et par la Corse authentique, il en a pris l'inspiration pour écrire ses chansons.Son oeuvre rassemble une quizaine de disques. Et pour fêter ses 30 ans de carrière, Felì a chanté pour ses amis, réunis sur la place du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.