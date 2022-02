Felì, le chanteur de l'âme corse

En Haute-Corse, on appelle cette région montagneuse, le Niolu. Toute une ambiance pastorale à 75 kilomètres de Bastia. Ici, Felì chante la beauté de ces paysages isolés. "Dans la chanson, nous faisons référence à une montagne, en général corse, une montagne dans la mer", explique le chanteur. Sous ces sommets, hauts de 2 500 mètres, dans le petit village de Calacuccia, Felì apprend le chant corse aux enfants de l'école. Il transmet aux plus jeunes une culture orale, qui selon lui pourrait un jour disparaître. "Il y a un réel travail qui se fait sur le terrain. Ils ont au moins la langue dans l'oreille, même s'ils ne l'apprennent pas spontanément, mais le chant vient étayer tout ça", lance Felì. Avec Laure et Héléna, Felì partage son rêve, faire vivre le patrimoine de ses ancêtres. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez