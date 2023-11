Féminicide : pourquoi n'arrive-t-on pas à faire reculer cette violence ?

"Il y a eu un mouvement planétaire extraordinaire de libération de la parole, et ce qui manque aujourd’hui, c’est l’engagement des pouvoirs publics. C’est-à-dire qu’il faut qu’il n’y ait pas simplement un accompagnement de la parole, une communication féministe, nous avons besoin maintenant que l’État s’engage concrètement", déclare Clémentine Autain, députée (LFI) de Seine-Saint-Denis. "Nous réclamons depuis très longtemps un milliard d’euros pour lutter contre les violences faites aux femmes en France", ajoute-t-elle. Cet argent servira, selon la députée, à "former tous les professionnels : les magistrats, les policiers, pour faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’hébergements d’urgence". Par ailleurs, cela va "permettre aux femmes, au moment où elles veulent quitter un mari violent, de le quitter immédiatement". "Les solutions, elles sont sur la table depuis très longtemps, nous les connaissons. Simplement, il manque les moyens financiers pour les mettre en œuvre". Pour terminer, elle souligne qu’il faut aussi développer l’éducation, pour que dès le plus jeune âge, on puisse prévenir. "Il y a plein de méthodes qui existent pour arriver à une prise de conscience généralisée. Cette prise de conscience est celle qui permettra de faire reculer ces violences qui existent depuis trop longtemps".