Femme brûlée vive par son mari : émotion et indignation à Mérignac

Il reste les fleurs, les bougies sous la pluie et les mots à la mémoire de Chahinez. Cela fait deux jours et le quartier reste profondément choqué par la mort de cette maman de trois jeunes enfants. Brûlée vive par son ex-mari à quelques dizaines de mètres de sa maison, celle-ci n’a pas pu être sauvée mardi soir. Gérard a pourtant tout fait pour la secourir après avoir été mis en joue par l’homme lourdement armé. "Ce sentiment d’impuissance, ça s’est joué à une seconde", nous raconte-t-il, profondément ému. Le sentiment d’injustice, c’est aussi ce qu’ont exprimé des centaines de personnes qui se sont rassemblées mercredi. "Ça arrivera à d’autres femmes encore si on ne fait rien. Là, il faut agir", affirme une habitante. La jeune femme avait été une nouvelle fois agressée par son ex-conjoint au mois de mars. Elle avait porté plainte, mais l’homme restait introuvable par les forces de l’ordre. Visé par un sursis probatoire depuis sa sortie de prison pour violence conjugale, l’ex-mari avait interdiction d’entrer en contact avec la victime.