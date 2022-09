Femme-homme : même produit mais toujours pas au même prix

Nous vous avons demandé la différence entre deux déodorants, deux rasoirs et deux paires de chaussettes pour enfant. Il y a bien un petit quelque chose que vous n’avez pas pu deviner. Le déodorant coûte 44 centimes de plus que son équivalent du rayon homme et les chaussettes roses, un euro de plus que celles trouvées au rayon garçon. En magasin, les exemples ne manquent pas et ils sont parfois surprenants. Dans une enseigne de sport, les baskets roses sont facturées un euro de plus que les bleues du même modèle. Du côté des vêtements pour enfants, quatre euros d’écart entre des doudounes équivalentes. Alors, comment s’y retrouver ? Ariane Dumesnil, co-fondatrice de l’association "Pépite Sexiste", explique comment éviter de se faire avoir. Certaines marques choisissent, quant à elles, d’appliquer les mêmes prix pour les hommes et les femmes. Quelques enseignes signent aussi des chartes qui les engagent à pratiquer des prix égalitaires. Mais n’oubliez pas : dans les rayons, continuez à ouvrir l’œil. TF1 | Reportage D. Sitbon, M. Derre