Les femmes françaises djihadistes réclament leur retour au pays

De nombreux Français ont rejoint les rangs de Daech. Parmi eux se trouvaient des femmes qui ont voulu vivre leur islam. Certaines d'entre elles se sont échappées de la dernière poche de résistance de l'Etat islamique. Elles affirment ne pas avoir participé aux combats et veulent retourner au pays afin de reprendre une vie normale. Quel sort pourrait les attendre à leur retour ?