Fenioux : le niveau des cours d'eau en alerte

A Fenioux, dans les Deux-Sèvres, la plupart des cours d'eau sont au plus bas. Dans certaines zones, des centaines de poissons n'ont pas résisté. Avec les deux canicules de cette année 2019, la chaleur a effectivement permis la propagation de bactéries invasives dans les rivières. Il est désormais nécessaire de maîtriser la gestion de l'eau pour éviter que toutes les rivières du département ne soient à sec.