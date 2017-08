Du rouge et du blanc comme tenue de circonstances…La féria de Béziers s’achève ce mardi soir. Plus de 500 000 personnes sont venues afin de faire la fête. Au rythme des bandas, des penas et des bodegas…les rues de la ville sont survoltées. La rédaction du 13h de TF1 s’est glissée au cœur de cet événement chaleureux et familial où se croisent toutes les générations.