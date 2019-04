La Féria d'Arles, un rendez-vous pascal à ne pas rater

Dans le Sud, la Féria d'Arles est une tradition de Pâques. Chaque année, familles et amis se donnent rendez-vous dans les rues de la ville pour écouter les bandas, assister à la corrida et déguster de bon petits plats. Pendant trois jours, habitants et visiteurs partagent des moments conviviaux et festifs, et ce jusqu'au petit matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.