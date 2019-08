Feria de Béziers 2019 : un événement traditionnel réussi

La feria de Béziers s'est terminée dans la soirée du 18 août 2019. L'événement traditionnel a commencé par la chorégraphie latino des apprenties danseuses de flamenco. À cette occasion, les bandas et plus de 200 musiciens ont donné le temps dans les arènes de la ville. Par ailleurs, la paella a été servie tout au long de la soirée au plaisir des plus gourmands. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.