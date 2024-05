Feria de Nîmes : sur un air de flamenco !

Vibrez au rythme du flamenco ou au son des castagnettes. Pour ce défilé final de la Feria, 200 danseurs et danseuses arpentent les rues de Nîmes (Gard). Ces touristes venus de Chartres (Eure-et-Loir) ne s'y attendaient pas : "c'est joyeux, c'est festif (...) ; tout est réuni pour passer une très belle journée" ; "elles sont superbes, elles dansent bien, c'est génial, c'est très beau". Au pied des arènes, un autre rythme. Un dernier spectacle après cinq jours de fête dans toute la ville de Nîmes. Dimanche soir, les rues se sont transformées en piste de danse. Ici, cours gratuit de danse traditionnelle. Les pas sont précis, les débutants se prêtent au jeu, pas si simple. D'autres n'ont visiblement plus besoin de s'entraîner. La culture espagnole est partout, dans les assiettes et sur scène. Rancapino Chico, chanteur andalou, est connu pour son flamenco authentique. Les spectateurs sont émerveillés : "on est surpris, très agréablement" ; "c'est mélancolique, en même temps, c'est méditerranéen, c'est super". Dernier instant d'émotions en attendant les prochaines Feria, en septembre. TF1 | Reportage A. Cazabonne, A. Délabre