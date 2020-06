Feria de Pentecôte à Vic-Fezensac : un rendez-vous manqué à cause du Covid-19

A cause de l'épidémie de coronavirus, c'est un week-end de Pentecôte sans feria dans le Gers. A Vic-Fezensac, l'un des hauts lieux des traditions taurines, les commerçants font grise mine. Un calme inhabituel règne dans les rues de la commune où près de 50 000 personnes se rassemblent chaque année en cette période. Certains habitants sont même venus habiter dans la commune pour ces moments de festivité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.