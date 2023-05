Feria de Pentecôte, une ville en fête

Il est toujours le premier à entrer en piste : le taureau, face à ses adversaires les raseteurs. Au cœur des arènes de Nîmes, le spectacle commence. L'objectif d'une course camarguaise : attraper ficelles et cocardes accrochées sur les cornes du taureau, sans jamais le blesser. L'ambiance de la Feria se trouve aussi en dehors des arènes avec une tradition : le défilé de la Pégoulade. Le thème cette année, la fête autour du monde avec une douzaine de chars. Mais les 150 danseurs, eux, sont fiers d'être Nîmois. Ils nous racontent : "On défile, on montre nos écoles de danse, nos clubs sportifs", "C'est depuis qu'on est enfant qu'on voit la Pégoulade, donc là, le fait d'y participer, ça fait quelque chose". Le spectacle change chaque année pour surprendre le public, leur faire peur, mais aussi leur faire rêver. À la nuit tombée, la Feria se poursuit au rythme de la musique dans les ruelles de Nîmes. Pas question de baisser le son avant lundi prochain. TF1 | Reportage A. Bacot et L. Garcia