La féria pascale d'Arles, un rendez-vous à ne pas manquer

La Féria de Pâques 2018 a débuté le vendredi 31 mars à Arles. Pour la première féria de la saison, quelques 500 000 visiteurs ont investi les rues de la ville, et c'est parti pour quatre jours de fête. A part la musique, la principale attraction de ces festivités est la corrida, une tradition ancrée dans le sud. C'est aussi l'occasion de porter fièrement l'Arlésienne, un costume traditionnel. Et pour finir, rendez-vous dans les bodegas pour une fête endiablée jusqu'au petit matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.