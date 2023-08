Fermée pour économiser, la piscine rouvre à cause de la pluie

C'est une nouvelle qui va sauver les vacances des touristes. Dans cette station des Vosges, la piscine était fermée pour permettre des économies d'énergie. Mais à cause de la pluie, la mairie a été obligée de la rouvrir. "La météo est horrible depuis quelques jours", rapporte une touriste. Deux semaines consécutives de mauvais temps et une eau du lac trop froide pour les enfants, ces vacanciers sont soulagés par l'annonce. "L'eau du lac est quand même à 20 degrés. C'est faisable pour les adultes, mais pas pour les petits", confie une vacancière. Les familles ont également dû revoir entièrement leur programme pour y intégrer des activités en intérieur. Il y a trois jours, il a donc fallu chauffer les trois bassins en évitant au maximum d'utiliser du gaz car il coûte trop cher à la commune. La fermeture de la piscine devait permettre à la mairie d'économiser 180 000 euros et de tenir son budget annuel. Le maire réfléchit donc déjà à d'autres pistes d'économie. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Hanesse