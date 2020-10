Fermer ou avancer leurs séances : le dilemme des théâtres et cinéma

À Paris, le temps s'est arrêté quelques instants dans le Quartier des Théâtres pour écouter le président. Le directeur des lieux s'attendait à un couvre-feu, mais c'est l'horaire qui l'a mis en colère, à savoir de 21 heures à six heures du matin. Après déjà six mois de fermeture, c'est en effet un nouveau coup dur pour le monde de la culture. Les comédiens, eux aussi, prennent cette mesure comme une sanction. Pour ceux qui le peuvent, une réorganisation est de rigueur. Quant au public, c'est un vrai casse-tête à cause du travail et de l'emploi du temps de chacun. Malgré les aides promises par le chef de l'Etat, la période s'annonce difficile. Pourtant, certains tentent tout de même de positiver en proposant de nouveaux horaires. Un théâtre va par exemple annoncer plus de spectacles le week-end en journée. Un nouveau rythme à prendre dans ce quartier festif pendant au moins quatre semaines.