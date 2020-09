Fermes-auberges des Vosges : leur fréquentation a explosé

Cet été, les auberges de montagne ont tiré leur épingle du jeu. Le lac du Forlet (Haut-Rhin), a particulièrement séduit les Français surtout les Alsaciens. A cause de la situation sanitaire, beaucoup ont voulu prendre de la hauteur, respirer le grand air et déguster les spécialités de la ferme-auberge du Forlet. Des plats qui reflètent le goût des choses simples et d'une ambiance particulière.