Fermeture de certaines stations-service à Nantes

A Nantes, la crainte d'une pénurie de carburant se fait sentir. Par exemple, les automobilistes font la queue devant une station-service et doivent patienter avant d'être servis. Si certaines stations ont été approvisionnées, d'autres ont dû fermer pour cause de rupture de carburant. Cette situation a provoqué un affolement auprès des consommateurs d'autant plus qu'ils craignent que les barrages filtrants bloquent les livraisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.