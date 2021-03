Fermeture de classes : la colère d’une commune du Finistère

A Tréflaouénan, les parents d'élèves viennent d'apprendre que la petite école de la commune va encore perdre un poste. Et cela, même si les effectifs ne devraient pas baisser l'année prochaine. Les parents sont donc en colère et surtout inquiets pour leurs enfants étant donné qu'il s'agit de l'unique école du village. Tréflaouénan, c'est 500 habitants et un commerce. Tout le monde s'attache alors à cette école, composée seulement d'une quarantaine d'élèves. A l'intérieur, trois classes et trois institutrices. Mais la nouvelle carte scolaire impose le retrait d'un poste. Héléna Lefèvre va devoir partir après sept années de bonheur. Elle attend sa nouvelle affectation dans le département. Ses élèves devront être répartis dans les deux autres classes de l'école. Pour Jacques Pontu, le maire de la commune, supprimer une classe va forcément fragiliser le dynamisme du village. Dans le Finistère, 52 classes vont fermer en 2022. La direction académique justifie ces mesures par la baisse du nombre d'élèves prévu sur l'ensemble du département à la rentrée 2021.