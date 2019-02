Fermeture de l'usine de Blanquefort : "Ford doit payer", selon Bruno Le Maire

Les problèmes industriels touchent directement l'emploi. Alors que le gouvernement se donne un mois pour la reprise de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve, dans le Nord, l'usine Ford de Blanquefort n'a pas cette chance. L'unique site du constructeur automobile dans le pays va fermer, entraînant la suppression de 800 postes. Dépassés et usés par les événements, les salariés attendent désormais un plan social. Pour le ministre de l'Economie, "Ford doit payer". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.