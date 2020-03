Fermeture partielle de la frontière franco-allemande : comment ça se passe ?

Pour endiguer la propagation du coronavirus, l'Allemagne a décidé de fermer partiellement sa frontière avec l'Hexagone. Les deux pays ont mis en place des contrôles renforcés le long de leur frontière commune. Ce qui perturbe la vie des Strasbourgeois. La situation est la même pour les piétons et les cyclistes. Seuls les marchandises et les travailleurs frontaliers peuvent circuler normalement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.