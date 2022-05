Fermeture de l’usine Vallourec : la colère à Saint-Saulve

À l'extérieur de l'usine Vallourec de Saint-Saulve, près de Valenciennes, une soixantaine de salariés se réunissent. Le rond-point s'est transformé en cimetière jonché de croix en bois. Depuis hier, les salariés qui fabriquent des tubes pour l'industrie pétrolière savent que leur usine va définitivement fermer. Ici, le sentiment d'injustice est très fort. L'usine a connu ses heures de gloire avec 1 400 salariés au plus fort. Ils ne sont plus qu'une centaine à ce jour. Une partie de la production va même être délocalisée au Brésil. Alors à Saint-Saulve, on s'inquiète. Un peu plus loin, on tombe sur une boulangerie, et évidemment, le boulanger est inquiet des conséquences sur son commerce. "C'est quand même 100 personnes qui vont perdre leurs emplois. Peut-être que dans les 100 personnes, on avait quelques clients. Donc, c'est bien dommage", nous affirme-t-il. L'entreprise a déjà connu six plans sociaux. Désormais, les salariés et les syndicats vont négocier les départs et les reclassements. Vallourec a annoncé 3 000 suppressions de postes en Europe, prétextant que la fabrication de tubes n'est plus rentable ici. Voici donc le premier dossier social du futur gouvernement d'Élisabeth Borne. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Nicolas