Fermeture des bars et restaurants à 23h dans les Bouches-du-Rhône : une mesure qui ne passe pas à Marseille

Depuis mercredi, les restaurants et bars sont tenus de fermer boutique à partir de 23h dans les Bouches-du-Rhône. À Marseille, les commerçants ont du mal à se plier à cette règle. Sur le Vieux-Port : une discothèque roulante fait irruption comme un pied de nez peu avant minuit. Les restaurateurs sont amères car les rassemblements restent autorisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.