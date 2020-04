Fermeture des bureaux de poste : dans les villages, c'est le système D

Chez La Poste, des milliers de salariés ont exercé leur droit de retrait. Avec seulement trois courriels hebdomadaires à assurer, seul un bureau sur cinq est ouvert. Par ailleurs, les distributeurs de billets de banque ne sont plus systématiquement approvisionnés. À Lussac-les-Églises (Haute-Vienne), les habitants sont obligés d'aller à dix kilomètres du village pour retirer de l'argent. Pour y remédier, les commerçants ont recours au système D et ont choisi notamment de faire crédit.