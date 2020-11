Fermeture des commerces non-essentiels dans l'Hexagone : comment fait-on en Espagne ?

L'Espagne a fait un choix complètement à l'opposé du notre pour le cas du commerce dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. En Catalogne, tous les petits magasins, même ceux jugés non-essentiels, restent ouverts et ne sont pas inquiétés. Les Barcelonais semblent plutôt bien s'en accommoder. Lorsqu'on explique à un libraire, situé à quelques rues de la Sagrada Familia de Barcelone, qu'en plein confinement, les livres ne sont pas considérés comme des biens de première nécessité chez nous, c'est la stupeur. Le gouvernement régional souhaite surtout réduire les rassemblements dans les grands magasins. Ces derniers sont ainsi soumis à des restrictions très strictes. Ils doivent abaisser leur surface de vente à 800 mètres carrés maximum. Le plus grand magasin du centre-ville a même dû fermer sept de ses neuf étages. Les plus durement frappés sont les cinémas et les théâtres qui doivent rester fermés. Quant aux bars et restaurants, ils se contentent de la vente à emporter.