Fermeture des écoles : les familles s'organisent

C'est l'une des premières mesures fortes annoncées par le chef de l'Etat face à la propagation du coronavirus. A partir de ce lundi, tous les établissements scolaires et universitaires sont fermés pour plusieurs semaines. Pour les parents qui ne peuvent pas encore faire de télétravail, une certaine organisation a été mise en place. Organisation à laquelle les enfants ne sont pas encore habitués, surtout pour ce qui est de la discipline. En effet à la maison, ils ont tendance à s'accorder plus de pauses.