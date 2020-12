Fermeture des frontières au Royaume-Uni : le point sur la situation à Londres

Par endroits, des scènes de cohue ont été observées au Royaume-Uni pour prendre rapidement les derniers trains ce lundi. Pour cause, le pays a annoncé la fermeture à sens unique de ses frontières. Une décision qui fait suite à l'apparition d'une nouvelle variante du virus. Si certains ont pu s'échapper, les Français retardataires, eux, vont devoir patienter. En effet, pendant au moins 48 heures, les trains vont rester à quai et les avions sont cloués au sol. Il est également impossible de passer la frontière en voiture. Jusqu'ici donc, ils ne savent toujours pas quand ni s'ils peuvent passer les fêtes en famille. Pour ceux un peu plus chanceux et qui ont un billet pour mercredi ou jeudi, ils devraient pouvoir voyager. Néanmoins, ils devront présenter un test PCR. Alors les cliniques y sont prises d'assaut par les Français. Ces derniers veulent tous passer un test et ainsi espérer rentrer pour passer les fêtes. De plus, il ne reste plus que quatre jours avant Noël et personne ne veut rester dans cette ville anglaise. D'autant plus qu'elle entame son troisième confinement et que par conséquent, les rassemblements sont interdits.