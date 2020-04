Fermeture des marchés : les producteurs de fromage sans débouchés

Pour certains producteurs, la fermeture des marchés et des restaurants est une véritable catastrophe économique. C'est le cas d'une famille de producteurs de fromage à Illois (Seine-Maritime) qui est obligée de jeter leur lait et leur fromage. Pour faire face à la situation, la petite entreprise a emprunté de l'argent à la banque et déposé une demande de chômage partiel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.