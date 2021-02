Fermeture des remontées mécaniques : comment faisait-on quand elles n’existaient pas ?

Dans les années 40, une journée de ski débutait par des exercices d'échauffement et d'assouplissement. Pour cause, à cette époque, les remontées mécaniques n'étaient pas encore d'actualité. Alors pour pouvoir savourer quelques minutes de descente sur la piste, il fallait monter à pied. Entre le ski sur l'épaule pour les plus téméraires et le ski à pied pour les adeptes des peaux de phoque, à chacun sa technique pour y arriver. Très vite, les moins courageux trouvent des solutions. C'est à ce moment-là que la plus noble conquête de l'homme devient le premier remonte-pente : le cheval. Moins écologique et pas toujours très efficace, la voiture est aussi une option, avec roue ou même chenillette. Enfin, au début des années 60, la libération. Le télé-ski portatif et individuel. Un moteur et un câble que l'on installe où l'on veut. Un appareil que certains aimeraient sans doute sortir du musée en cet hiver si particulier.