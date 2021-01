Les stations de ski en difficulté

Entre neige abondante et soleil généreux, les conditions sont idéales au pied des pistes fermées à Isola 2000. Elles sont presque douloureuses pour Valérie Beltois, propriétaire de l'hôtel "Le Druos". "Je suis en colère parce que les stations avaient mis en place un protocole sanitaire strict qui permettait de respecter les distanciations sociales et de protéger les gens", révèle-t-elle. La fermeture des remontées mécaniques et des restaurants a entraîné 80% de perte dans son hôtel pendant les vacances. Le gouvernement va se prononcer sur la fermeture des remontées mécaniques ce jeudi, mais les commerçants ont peu d'espoir. En attendant, pour rester animée, la station propose du ski de randonnée et des promenades en raquettes. Mais cela ne permet pas de faire vivre les loueurs de matériels. Malgré l'absence des skieurs, le restaurant "Le Vieux chalet " reste ouvert et vend des plats à emporter. Quelques rares personnes sont quand même venues profiter des joies de la haute montagne. Si le gouvernement décidait finalement de permettre l'ouverture des remontées mécaniques, Isola 2000 offrirait des conditions exceptionnelles aux skieurs alpins.