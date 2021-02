Fermeture des restaurants : certains en profitent pour se rénover

De la poussière sur le comptoir, un enchevêtrement de chaises, un décor un peu vieillot... difficile d'imaginer une réouverture en l'état actuel. Pourtant, d'ici quelques mois, le plus ancien restaurant de Mulhouse (Haut-Rhin) aura fait peau neuve. Le patron s'y voit déjà. La rénovation va bientôt commencer, le coût total étant estimé à 100 000 euros. Jacky Gonnin, restaurateur, profite d'une fermeture subie pour lancer des travaux tous azimuts dans ses établissements. Également propriétaire d'un bar, il refait tout à neuf. Les aides de l'État soulagent sa trésorerie, lui permettant d'emprunter et d'investir. Dans cette période, bon nombre d'établissements ont lancé des travaux de rénovation. Nul besoin de se préoccuper des délais car pour l'instant, aucune date de réouverture à l'horizon. Pour le gérant de la brasserie "Gambrinus", c'est un moyen de rester positif malgré l'inactivité. Coût total des travaux : 80 000 euros pour une nouvelle salle et une chambre froide plus moderne. Un investissement possible à condition d'une comptabilité irréprochable. Le prix à payer pour des clients au rendez-vous dès la réouverture.