Fermeture des salons de coiffure : qu'en pensent les professionnels ?

Environ 70 000 salons sont fermés depuis vendredi pour stopper la propagation du coronavirus. Housses jetables sur les sièges, gels hydroalcooliques, fauteuils espacés... tous les dispositifs nécessaires pour respecter à la lettre le protocole sanitaire ont pourtant été mis en place par Raphaël Ondet. Dans son salon "Arold", sept employés sont désormais en chômage partiel. Il se sent complètement démuni et dénonce une annonce soudaine et sans anticipation. La coiffure à domicile, qui a été autorisée jusqu'à ce lundi matin, va également être interdite. Déjà mise à mal avant le confinement, l'arrêt total de cette activité est un nouveau coup dur à supporter pour les professionnels. À Royat (Puy-de-Dôme), Stéphanie Maitrias a déjà perdu 50% de son chiffre d'affaires. Selon le Premier ministre, pour les coiffeurs comme pour les autres commerces non-essentiels, la situation sera révisée tous les quinze jours en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/11/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.