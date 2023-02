Fermeture d'usine, la nostalgie Meccano

Les salariés ont appris la nouvelle, mardi. L’emblématique usine Meccano à Calais (Pas-de-Calais) fermera d’ici l’an prochain. Elle n’est pas assez compétitive selon ses propriétaires canadiens. La fin annoncée des mythiques jouets fabriqués en France. Son histoire a débuté il y a 120 ans à Liverpool, en Angleterre. Le succès immédiat de Meccano traverse la Manche, et débarque dans le pays quelques années plus tard. La petite histoire anglaise devient une réussite économique française à partir de 1959 avec la construction de l’usine à Calais. Les jouets seront désormais fabriqués ici et vont conquérir le cœur de nombreux Français. Plusieurs générations d’enfants se sont passionnées pour ces jouets à construire soi-même. Après les années 70, la concurrence des nouveaux jouets en plastique comme Lego ou Playmobil va affaiblir la célèbre marque. Plusieurs fois en difficulté financière, elle n’arrivera jamais vraiment à s’imposer à nouveau. "Meccano ne s’est pas développé vers ce qu’on appelle les licences, à la différence d’autres grandes marques qui sont allées vers Disney, vers Marvel… Chez Meccano, ça n’existe pas, c’est resté dans le classique", explique Gilles De Demandlox, directeur de Joué Club à Meaux (Seine-et-Marne). Rassurez-vous, il y aura toujours des jouets Meccano dans les rayons. À l’avenir, ils seront importés d’Asie ou d’Amérique du Sud. TF1 | Reportage O. Couchard, W. Willemin