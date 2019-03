Ferrières-les-Verreries : un projet de culture de truffes controversé

La construction d'une ferme truffière géante, s'étalant sur 300 hectares, est prévue à Ferrières-les-Verreries. L'initiateur du projet, un homme d'affaires écossais, veut raser 300 hectares de garrigues pour y cultiver des truffes. Il promet des rendements démesurés à ses investisseurs. Les producteurs et habitants de la région s'opposent au projet, accusant l'entrepreneur de créer une concurrence déloyale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.