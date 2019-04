Ferronnier d'art, un métier physique mais créatif

La ferronnerie est un travail solitaire, physique, rythmé par le vacarme métallique des coups de marteau sur l'enclume. Mais c'est aussi un travail de passionné où l'excellence est le maître mot. Cédric Despagne, 45 ans, est ferronnier d'art à Poulainville, dans la Somme. Avec de la patience et un peu d'huile de coude, il transforme de simples barres d'acier en oeuvre d'art. Certains d'entre eux trônent d'ailleurs dans les rues de la ville, une fierté pour cet artisan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.