La fessée, bientôt interdite ?

Les députés vont élire une loi interdisant les fessées, les gifles et les petites tapes dans l'après-midi du 29 novembre 2018. Bien longtemps, les scientifiques justifiaient l'application de la fessée et les enfants, résignés, l'acceptaient. Certains parents la considèrent comme un outil d'éducation, tandis que d'autres la traitent d'acte barbare.