Fessenheim : les habitants s'inquiètent des conséquences de la fermeture de la centrale nucléaire

La centrale nucléaire de Fessenheim assure 2 000 emplois directs et indirects. La mise en arrêt des deux réacteurs prévue d'ici la fin de l'année 2018 inquiète les habitants. En effet, depuis 1978, le village s'est développé autour de la centrale. Pour la commune, les retombées fiscales sont estimées à plus de trois millions d'euros par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.