Le Festival du cerf-volant continue à Berck-sur-Mer 

Les 32ème Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-mer (RICV) se tiennent du 14 avril 2018 jusqu'au 22 avril 2018. Près de 500 000 personnes sont attendues pour cet événement. C'est également le rendez-vous incontournable des cerfs-volistes du monde entier. Depuis l'ouverture du Festival, des centaines de cerfs-volants, de toutes les formes et de toutes les couleurs, ont déjà envahi le ciel de cette commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.