Festival d'Avignon 2019 : le rendez-vous des passionnés de théâtre

Ce 4 juillet 2019 aura lieu le coup d'envoi du 73ème festival d'Avignon. Il s'agit du plus grand rendez-vous de théâtre dans le monde où 1 500 spectacles sont en concurrence directe. Chaque jour, ils ont 45 spectateurs à convaincre. Comme le festival fonctionne beaucoup sur le bouche-à-oreille, les artistes doivent tout donner et surtout se faire repérer. Cet événement théâtral est aussi une aubaine pour les commerçants.